Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для встречи с главой США Джо Байденом, которая состоится 1 сентября, передает радио Sputnik.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла о том, что Президент Украины проведет в столице Америки два дня, а затем отправится в Калифорнию для встреч с бизнесменами.

В рамках встречи Зеленского и Байдена планируется обсудить политическое и экономическое сотрудничество, вопросы энергетической безопасности, а также новейшие реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

На прошлой неделе переговоры Зеленского и Байдена были перенесены на 31 августа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что лидеры стран намерены пообщаться как в расширенном формате, так и лично.

7 июня в ходе телефонного звонка глава США Джой Байден пригласил украинского коллегу посетить Белый дом этим летом, о чем сообщал «Татар-информ».