Зеленский поручил эвакуировать жителей Херсонской области из-за угрозы затопления

Президент Украины Владимир Зеленский после экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны распорядился начать эвакуацию жителей из районов правобережной части Херсонской области, которые находятся под угрозой подтопления после обстрелов ВСУ Каховской гидроэлектростанции.

«Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее глава украинской Херсонской военной администрации Александр Прокудин сообщил, что утром 6 июня многие населенные пункты региона полностью или частнично затоплены. Около 16 тыс. жителей правобережной части Херсонской области находятся в критической зоне.

Напомним, сегодня ночью после обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ разрушились надводные строения гидроузла, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева необходимости эвакуировать жителей города нет. Однако, эвакуация, возможно, потребуется для жителей населенных пунктов Курсунки, Днепряны и других, расположенных ниже по течению. Леонтьев также сообщил, что станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново.