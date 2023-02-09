Зеленский подтвердил, что в свое время отказался от выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельно принял решение отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом украинский лидер рассказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Я не увидел в [Минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их (стран Запада — прим. Т-и) точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины», — констатировал Зеленский.

«Промедление совершенно нормально в дипломатии. Никогда не знаешь, когда умирает человек, принимающий решения, и всё вдруг становится проще. <...> Я сказал [Президенту Франции] Эмманюэлю Макрону и [тогдашнему канцлеру Германии] Ангеле Меркель: так мы их (соглашения — прим. Т-и) реализовывать не можем», — отметил вместе с тем он.

При этом политик напомнил, что на Украине всегда воспринимали Минские договоренности как навязанные и не ведущие к перспективе урегулирования. Поэтому Зеленский, по его словам, «запрыгнул в <…> поезд, который, честно говоря, уже катился в пропасть». Под «поездом», не забыл он уточнить, следует понимать «эти соглашения в целом».

Соответственно, добавил украинский лидер, он видел в соглашениях лишь потенциал для создания площадки по обсуждению различных вопросов, главным из которых на тот момент ему виделся обмен пленными. «А когда добьемся обмена по формуле „все на всех“, посмотрим, что делать дальше», — изложил Президент Украины свои тогдашние мысли.

В конце прошлого года в интервью немецкому изданию Zeit Ангела Меркель заявила, что «всем было ясно» — конфликт в Донбассе просто заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время» для наращивания военного потенциала. Позднее прежний Президент Франции Франсуа Олланд подтвердил эту позицию в интервью украинскому изданию Kyiv Independent. В документальном фильме «Путин против Запада» телеканала BBC экс-президент Украины Петр Порошенко также заявил, что Минские соглашения позволили провести реформу ВСУ и сформировать международную коалицию против России.