Зеленский ответил шуткой на вопрос о причастности Киева к крушению самолета Пригожина

Киев не имеет отношения к крушению бизнес-джета Embraer, в котором находился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сопроводив свой комментарий шуткой.

«Мы точно не имеем к этому отношения»,— приводит слова Зеленского «Коммерсантъ». Также он в шутку добавил, что когда власти Украины просили помочь западные страны с поставками самолетов, то «не это имели в виду».

Напомним, о крушении самолета в Тверской области стало известно накануне вечером. Росавиация подтвердила, что на борту находились десять человек, в том числе Пригожин. По факту крушения джета СК возбудил уголовное дело. Подробнее – в материале «Татар-информа»: «Запад мог на коленях приползти в Киев»: кому выгодна смерть Пригожина и ЧВК «Вагнер».