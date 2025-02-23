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Политика 23 февраля 2025 22:27

Зеленский отказался признавать долг перед США в 500 млрд долларов

Зеленский отказался признавать долг перед США в 500 млрд долларов
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать наличие долга перед Соединенными Штатами в 500 млрд долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи полезных ископаемых, на наличии которого настаивает Президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не собираюсь признавать 500 млрд долларов помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже 100 млрд, мы договаривались с Президентом [США Джо] Байденом, что это грант! Грант – это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты...» – подчеркнул политик (цитата по Telegram-каналу «Зеркало недели»).

Зеленский также заверил, что не собирается подписывать соглашение, выплаты по которому придется осуществлять десяти поколениям жителей Украины.

Украинский лидер также заявил о готовности уйти в отставку, если это понадобится для достижения мира или вступления страны в НАТО.

Ранее советник Президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц выразил уверенность, что Зеленский заключит сделку по полезным ископаемым «в ближайшем будущем». Сам Трамп пригрозил Украине большим количеством проблем, если соглашение не будет заключено.

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#украина и сша #Владимир Зеленский #Дональд Трамп
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