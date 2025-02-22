Sky News: Зеленский не готов подписать соглашение с США по ресурсам

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых из-за «ряда проблемных вопросов». Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник.

«Проекты [соглашения] не являются партнерскими, а содержат только односторонние обязательства Украины», – пояснил собеседник канала.

Накануне советник Президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц выразил уверенность, что Зеленский подпишет договор по полезным ископаемым «в ближайшем будущем».

Позднее сам Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Украине большим количеством проблем, если соглашение не будет заключено.