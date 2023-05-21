«РВ»: Часть подразделений ВСУ могла попасть в «котел» на окраине Артемовска

Часть подразделений ВСУ могла попасть в «котел» на окраине Артемовска (украинское название — Бахмут), отстав от остальных сил. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

«Появились сведения, что некоторые подразделения ВСУ, вероятно, остались на западной окраине Артемовска (Бахмута) и попали в окружение. Они прячутся в руинах домов», — говорится в сообщении с фото и видео с, предположительно, попавшими в окружение.

Ссылаясь на украинские военные ресурсы, канал сообщает, что ВСУ могли остаться в районе «Самолет», где находился самый мощный укрепрайон противника. Основная часть сил покинула его под угрозой окружения.