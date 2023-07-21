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Зеленский уволил раскритиковавшего его посла Пристайко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, ранее скептически отозвавшегося о словах главы государства. Указ опубликован на сайте офиса украинского лидера.
Кроме того, дипломат отставлен с поста постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).
Пристайко занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве с июля 2020 года. До этого он с августа 2019 по март 2020 года был министром иностранных дел, а с марта по июнь 2020-го — вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Ранее Пристайко в беседе с телеканалом Sky News счел чрезмерным сарказм Президента Украины в отношении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который на саммите НАТО в Вильнюсе посоветовал Киеву быть более благодарным за помощь, оказываемую Лондоном.
«Я думаю, он (Зеленский — прим. Т-и) ответил немного саркастично в своем вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм», — заметил посол в интервью 13 июля.
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