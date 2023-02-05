В Верховной Раде Украины подтвердили грядущую отставку главы Минобороны Резникова

Руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил, что Алексея Резникова на посту министра обороны страны сменит нынешний руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем. Поэтому: <…> Алексей Резников в рамках Правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично <…>», — написал политик в Telegram-канале.

Таким образом, Резников сменит Павла Рябикина, а вместо него самого пост главы военного ведомства займет нынешний руководитель украинской военной разведки.

Кроме того, Верховная Рада должна утвердить на должностях министра внутренних дел Игоря Клименко, а главы СБУ — Василия Малюка. Пока они исполняют обязанности руководителей этих ведомств.

«Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики», — пояснил Арахамия.

Ранее Алексей Резников заявил о готовности уйти в отставку с поста министра обороны, если такое решение примет Президент Украины Владимир Зеленский. Пост министра внутренних дел оказался вакантным после крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах под Киевом.