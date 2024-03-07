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Зеленский объяснил назначение Залужного послом Украины в Лондоне
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, назначенный сегодня послом в Великобританию, сам предпочел для дальнейшей карьеры дипломатическое поприще. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Сегодня я утвердил кандидатуру на должность посла нашей страны в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатии», — подчеркнул политик.
«Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наш союз с Великобританией должен становиться только крепче», — добавил Зеленский.
Upd. (00.03): Ранее украинский МИД рассказал, что Владимир Зеленский согласовал назначение Валерия Залужного на пост посла в Лондоне. Генерал был отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля этого года. Его место занял бывший ранее командующим украинских Сухопутных войск Александр Сырский.
Прежний посол Украины в Британии Вадим Пристайко был уволен 21 июля прошлого года — после того, как скептически отозвался о словах украинского Президента.
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