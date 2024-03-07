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Бывший главнокомандующий ВСУ Залужный станет послом Украины в Великобритании
Украинский Президент Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на пост посла в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.
Теперь МИД Украины направил британской стороне запрос на агреман — согласие на утверждение посла, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
Upd. (21.40): Залужный был отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля этого года. Его место занял бывший ранее командующим украинских Сухопутных войск Александр Сырский.
При этом еще до отставки военачальника, 6 февраля, депутат Верховной Рады Евгений Шевченко рассказал, что он согласился на пост посла в Лондоне.
Прежний посол Украины в Британии Вадим Пристайко был уволен 21 июля прошлого года — после того, как скептически отозвался о словах Владимира Зеленского.
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