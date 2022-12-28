Кремль прокомментировал «мирный план» Украины

На сегодняшний день у Украины нет мирного плана по урегулированию конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Без учета новых реалий, которые подразумевают вхождение в состав России новых субъектов, такой план нереализуем, подчеркнул он.

«Не может существовать мирного плана Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России четырех регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», – подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Напомним, 30 сентября по итогам референдумов в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Участие в ней принял Президент Владимир Путин и главы новых субъектов РФ.