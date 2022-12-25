Путин назвал главную цель России в украинском конфликте

Главной целью России на Украине является объединение русского народа. Россия действует в интересах своих граждан и не позволит геополитическим оппонентам «разделять и властвовать», подчеркнул Президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос об «опасной черте» в конфликте, он отметил, что не считает ситуацию настолько опасной.

«Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они», – рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин напомнил, что Россия всегда выступала за мирное разрешение споров, однако украинская сторона отвергла такой вариант, подвергая собственных граждан жестоким атакам.

«Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого!» — подчеркнул он.