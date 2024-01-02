Зеленский назвал изоляцию Крыма основной целью ВСУ на 2024 год

Основными целями Вооруженных сил Украины на 2024 год должны стать изоляция Крыма и ослабление находящихся там российских войск. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist.

«Изоляция Крыма <…> и ослабление российского военного потенциала там чрезвычайно важны для нас, потому что это путь к сокращению числа атак из этого региона», — пояснил Президент Украины.

Соответственно, по мнению Зеленского, борьба за Крымский полуостров и связанная с ним битва за контроль над Черным морем станут центром притяжения вооруженного противостояния в наступившем году.

При этом политик не стал вдаваться в детали, связав неуспех украинского контрнаступления прошлого года, целью которого было перерезание так называемого «сухопутного моста» в Крым, с утечками информации.

Вместе с тем Зеленский обратил внимание на зависимость темпов достижения возможного успеха от помощи, которую украинская сторона получает от стран Запада. Он попросил предоставить Киеву немецкие крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus, с помощью которых, по его словам, может быть разрушен Крымский мост.

При этом Президент Украины пожаловался на то, что государства Запада забыли, насколько важна скорость военных поставок, а многие его соотечественники — о наличии экзистенциальной угрозы. Впрочем, он надеется это исправить.

В начале ноября 2023 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в статье для того же журнала The Economist написал, что с военной точки зрения конфликт с Россией «зашел в тупик» и противостояние приобретает позиционный характер.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.