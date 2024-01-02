Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Зеленский назвал изоляцию Крыма основной целью ВСУ на 2024 год
Основными целями Вооруженных сил Украины на 2024 год должны стать изоляция Крыма и ослабление находящихся там российских войск. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist.
«Изоляция Крыма <…> и ослабление российского военного потенциала там чрезвычайно важны для нас, потому что это путь к сокращению числа атак из этого региона», — пояснил Президент Украины.
Соответственно, по мнению Зеленского, борьба за Крымский полуостров и связанная с ним битва за контроль над Черным морем станут центром притяжения вооруженного противостояния в наступившем году.
При этом политик не стал вдаваться в детали, связав неуспех украинского контрнаступления прошлого года, целью которого было перерезание так называемого «сухопутного моста» в Крым, с утечками информации.
Вместе с тем Зеленский обратил внимание на зависимость темпов достижения возможного успеха от помощи, которую украинская сторона получает от стран Запада. Он попросил предоставить Киеву немецкие крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus, с помощью которых, по его словам, может быть разрушен Крымский мост.
При этом Президент Украины пожаловался на то, что государства Запада забыли, насколько важна скорость военных поставок, а многие его соотечественники — о наличии экзистенциальной угрозы. Впрочем, он надеется это исправить.
В начале ноября 2023 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в статье для того же журнала The Economist написал, что с военной точки зрения конфликт с Россией «зашел в тупик» и противостояние приобретает позиционный характер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»