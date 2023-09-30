В ФРГ призвали немедленно передать Украине ракеты Taurus для ударов по России

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Украине нужно незамедлительно передать крылатые ракеты Taurus для ударов по России. По ее мнению, подобный шаг будет оправданным, передает немецкая медиагруппа Funke.

По мнению политика, ракеты можно целенаправленно применять для нарушения снабжения российской армии.

Также она осудила канцлера ФРГ Олафа Шольца за «нерешительность» в этом вопросе. Штрак-Циммерман полагает, что любая задержка поставок крылатых ракет «продлит страдания».