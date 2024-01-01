Зеленский предложил украинцам сделать выбор между отъездом из страны и службой

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Каждому гражданину Украины рано или поздно предстоит сделать выбор между судьбой беженца и выполнением долга перед страной. Об этом в новогоднем обращении заявил украинский лидер Владимир Зеленский (видео опубликовано на странице его офиса в социальной сети YouTube).

«<…> знаю, что однажды [каждому украинцу] придется задать себе вопрос: „Кто я?“ Сделать выбор, кем он хочет быть. Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — заметил политик. При этом он выразил уверенность, что «каждый [житель страны] знает ответ».

После начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции (СВО) Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года ввел на Украине военное положение, а затем объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за рядом исключений запретили выезжать из страны.

В начале ноября 2023 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в статье для британского журнала The Economist написал, что с военной точки зрения конфликт с Россией «зашел в тупик» и противостояние приобретает позиционный характер.

Upd. (9.34): Позднее, в середине декабря, Зеленский сообщил, что Залужный и Генеральный штаб предложили дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек. При этом он уточнил, что ожидает от военных разъяснения конкретных деталей, и оценил затраты на новую мобилизацию в 500 млрд гривен (примерно 13 млрд долларов).

Однако Залужный назвал неточной информацию о предложении по дополнительной мобилизации, подчеркнув, что военные не предлагали призвать в армию указанное или иное конкретное количество людей.

Под конец года в Верховную Раду был внесен законопроект об ужесточении правил мобилизации. Инициатива предполагала введение электронных повесток, снижение максимального призывного возраста с 27 до 25 лет и ряд других мер. Проект вызвал негативную реакцию в украинском обществе, и 31 декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заверил, что он будет доработан.