Зеленский и Джонсон предупредили, что агрессия против Украины станет крупной ошибкой

Возможное полномасштабное вторжение России на Украину станет «крупной стратегической ошибкой». Об этом говорится в совместном заявлении Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Президента Украины Владимира Зеленского, принятом по итогам их встречи в Киеве.

«Лидеры предупредили, что любое дальнейшее вторжение России в Украину будет крупной стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия», — подчеркивается в тексте обращения.

Кроме того, политики обратили внимание на то, что «продолжающаяся российская агрессия» «угрожает региональному миру и безопасности и подрывает глобальный порядок».

Помимо этого, в тексте заявления Зеленского и Джонсона сказано, что стороны договорились сотрудничать ради укрепления возможностей Украины «защищать себя». Лидеры также согласились вместе работать над энергетической безопасностью восточноевропейской страны и ее переходом к зеленой экономике.

На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Борис Джонсон заявил, что Президент РФ Владимир Путин «держит пистолет» «у головы Украины». Он также обратил внимание на ожесточенное и кровавое сопротивление, которое встретят российские войска в случае вторжения на территорию соседней страны, передает РБК.

«Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что автоматически эти санкции вступят в силу, с тем чтобы в ту минуту, когда начнется вторжение на территорию суверенной Украины, эти санкции начали работать», — приводит «Интерфакс-Украина» слова британского Премьера.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что телефонный разговор Владимира Путина с Борисом Джонсоном перенесен на 2 февраля.