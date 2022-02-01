Разговор Путина с Джонсоном перенесен на 2 февраля

Телефонные переговоры Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоятся 2 февраля, заявил представитель главы британского Правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению агентства «Рейтер», разговор запланирован «на послеобеденное время в среду».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа Путина с Джонсоном сегодня не состоится.

В СМИ также появилась информация о том, что причиной переноса стал скандал, разразившийся после опубликованного доклада о вечеринках, которые проходили в резиденции Правительства Великобритании на Даунинг-стрит прямо во время локдауна.

Впервые об этом стало известно еще в конце 2020 года, но к этому моменту скандал набрал обороты. В частности, британская оппозиция потребовала немедленной отставки Премьер-министра.