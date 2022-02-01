Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом в Киев, несмотря на то, что является контактным по Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее британский Премьер контактировал с министром иностранных дел страны Лиз Трасс, у которой затем подтвердился Covid-19. Это поставило визит Премьера под угрозу, однако пресс-служба Джонсона сообщила, что он полетит на Украину, если сдаст отрицательный ПЦР-тест.

Планируется, что Борис Джонсон проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а сам визит станет «демонстрацией поддержки» Киева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что британский Премьер перенес телефонные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Они состоятся завтра.