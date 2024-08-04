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Политика 4 августа 2024 20:04

Зеленский: F-16 - на Украине, уже начали использовать их для нашей страны

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая партия истребителей F-16 уже находится на Украине. Причем украинские пилоты уже работают с этими устройствами.

«F-16 [находятся] на Украине. Мы обеспечили это <...>. [Украинские пилоты] уже начали использовать их для нашей страны», - цитирует украинского лидера ТАСС.

При этом политик не стал раскрывать точное количества полученного вооружения. Он лишь поделился видеороликом, в котором выступает перед украинскими летчиками. Сзади Зеленского стояли те самые истребители.

Ранее зарубежные аналитики заявляли, что Президент РФ Владимир Путин сможет выиграть от поставки ВСУ F-16. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже говорил, что получение Украиной этих истребителей не повлияет на динамику событий на фронтe, и не станет панацеей для киевского режима.

#Владимир Зеленский #истребители
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