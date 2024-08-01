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В Кремле заявили, что поставка F-16 не станет для Киева волшебной таблеткой
Поставка ВСУ истребителей F-16 не сможет повлиять на динамику событий на фронтe. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что «появятся эти самолеты – постепенно их количество будет уменьшаться», российские военные будут сбивать истребители. Песков подчеркнул, что киевский режим должен понимать: поступление истребителей F-16 не станет для него «волшебной таблеткой».
«Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. Никакой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, и они должны в этом отдавать себе отчет», — резюмировал он.
Накануне Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Киев получил первую партию истребителей F-16 от союзников по НАТО. Позже британская Telegraph передавала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
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