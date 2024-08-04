Президент Владимир Путин сможет выиграть от поставки ВСУ истребителей F-16, поскольку их уничтожение российской армией еще больше укрепит имидж России. Такое мнение высказал аналитик The Independent Федерико Борсари.

«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО», — утверждает эксперт.

Авторы статьи назвали одной из главных угроз для поставленных западов истребителей Су-35, а также отметили, что Россия располагает несколькими сотнями боевых истребителей.

Кроме того, признается эффективность российских средств ПВО — они смогут достаточно успешно сбивать американские самолеты. Также отрицательным фактором для украинской стороны является слишком быстрые темпы подготовки пилотов — девять месяцев против трех лет, передает РИА Новости.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что Киев получил первую партию F-16 от союзников по НАТО. Позже британская Telegraph передавала, что Украина совершила первые вылеты на этих самолетах — их использовали в качестве ПВО. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что поставка ВСУ истребителей F-16 не сможет повлиять на динамику событий на фронтe и не станет панацеей для киевского режима.