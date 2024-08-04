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Аналитик The Independent рассказал, чем выгодны для России поставки ВСУ F-16
Президент Владимир Путин сможет выиграть от поставки ВСУ истребителей F-16, поскольку их уничтожение российской армией еще больше укрепит имидж России. Такое мнение высказал аналитик The Independent Федерико Борсари.
«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО», — утверждает эксперт.
Авторы статьи назвали одной из главных угроз для поставленных западов истребителей Су-35, а также отметили, что Россия располагает несколькими сотнями боевых истребителей.
Кроме того, признается эффективность российских средств ПВО — они смогут достаточно успешно сбивать американские самолеты. Также отрицательным фактором для украинской стороны является слишком быстрые темпы подготовки пилотов — девять месяцев против трех лет, передает РИА Новости.
Ранее Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что Киев получил первую партию F-16 от союзников по НАТО. Позже британская Telegraph передавала, что Украина совершила первые вылеты на этих самолетах — их использовали в качестве ПВО. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что поставка ВСУ истребителей F-16 не сможет повлиять на динамику событий на фронтe и не станет панацеей для киевского режима.
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