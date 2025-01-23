Песков: Россия готова к равноправному диалогу к США, но сигналов пока нет

Руководство России готово к равноправному диалогу с Соединенными Штатами, но соответствующих сигналов от американской администрации пока не поступало. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаемся готовы к диалогу, об этом Президент [Владимир] Путин неоднократно говорил», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

«К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу <...>, и ждем сигналов, ждем сигналов, которых пока не поступало», — добавил Песков, уточнив, что, по его оценке, подобный диалог имел место в ходе первой каденции Дональда Трампа.

Накануне Президент США призвал Россию завершить «нелепое» вооруженное противостояние с Украиной, пригрозив, что в противном случае «будет только хуже». В частности, он упомянул новые налоги, пошлины и санкции на российскую продукцию.