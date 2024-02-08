«Зеленое кольцо Нижнекамска»: Муллин хочет создать «город в лесу» с новыми видами на Каму

Перед началом итоговой сессии Рамиль Муллин принял участие в торжественном запуске движения автобусов большой вместимости Lotos

Фото: e-nkama.ru

«Во благо жителей»

Отчетная сессия собрала в Доме народного творчества Нижнекамска представителей депутатского корпуса, глав республиканских ведомств, актив района. В город химиков приехали депутаты Госдумы Айдар Метшин и Олег Морозов, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Сенатор от Татарстана и член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов впервые появился на публике после серьезного ДТП, с момента которого прошло уже четыре месяца. Сразу после аварии с многочисленными травмами Емельянов был госпитализирован в Нижнекамскую центральную районную больницу, затем его выхаживали врачи РКБ.

Перед началом итоговой сессии Мидхат Шагиахметов и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин приняли участие в торжественном запуске движения автобусов большой вместимости Lotos. Их производит челнинская компания «РариТЭК». Lotos рассчитан на 92 человека. Новые машины начали курсировать по маршрутам №1, 10 и 56, впоследствии еще и по №30 и 30а.

Новые машины начали курсировать по маршрутам №1, 10 и 56 Фото: e-nkama.ru

Мидхат Шагиахметов отметил, что Нижнекамск — это особый город для Республики Татарстан, центр нефтехимии. Сегодня предприятия и сам город переживают очередной виток развития. Также здесь, как и по всей стране, реализуются национальные проекты. Воплощаются в жизнь и республиканские программы, инициированные Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

«Буквально недавно на [заседании] коллегии Министерства транспорта РТ нашим муниципальным образованиям были вручены ключи от комфортабельных автобусов, чтобы жители этих городов получили новое качество обслуживания. Сегодня республика развивается во благо наших городов, жителей и повышения качества их жизни», — сказал Мидхат Шагиахметов.

Глава района Рамиль Муллин добавил, что для Нижнекамска сегодня важный день, когда подводятся итоги года, определяются цели дальнейшего развития. «Мы получили подарок от руководства страны и республики — это новые автобусы, которые сегодня отправятся в свой первый рейс. Общественному транспорту мы уделяем большое внимание и думаем, что они кратно улучшат качество обслуживания», — подчеркнул он.

Рамиль Муллин отметил, что для Нижнекамска сегодня важный день, когда подводятся итоги года, определяются цели дальнейшего развития Фото: e-nkama.ru

«Подвиг наших ребят, как и подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны, никогда не будет забыт»

Заседание началось с актуальной повестки — темы специальной военной операции. Муллин анонсировал, что в рамках подготовки к 80-летию Великой Победы, к 2025 году, в Нижнекамске планируется установить мемориал в честь погибших участников спецоперации на площади Победы, а также построить Музей боевой славы — Батырлар йорты.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

«Подвиг наших ребят, как и подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны, никогда не будет забыт», — сказал спикер.

Он напомнил, что 24 февраля будет два года, как страна живет в новых реалиях, и выразил слова благодарности землякам, которые сейчас защищают наше будущее. «Сегодня главные герои также среди нас, в этом зале — участники специальной военной операции! Давайте их поприветствуем!» — призвал Муллин.

В зале раздались громкие аплодисменты. Выступающий также поблагодарил семьи военнослужащих.

«В эти дни на финишную прямую выходит благотворительная акция „Подарим тепло героям Нижнекамска“. Весь месяц мы вместе с вами готовили подарки бойцам, и к 23 февраля они отправятся в зону СВО», — сказал он и отметил всех неравнодушных нижнекамцев, кто все эти два года поддерживает ребят.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

По мнению Муллина, любовь к Родине, родному городу, своей семье, быть готовыми встать на защиту родных и близких — это ценности, которые власти должны формировать сегодня у юных нижнекамцев.

«Именно данное направление мы определили одним из приоритетных для „Движения первых“. Прошу поддержки в данной работе у старшего поколения, ветеранов — важно, чтобы рядом с молодыми были наставники, кто подскажет, направит. Чтобы мы вместе с уверенностью смотрели в будущее Нижнекамска», — подытожил он.

«Нижнекамский район по объему инвестиций обогнал Тверскую и Новгородскую области»

Рамиль Муллин напомнил, что у Нижнекамска выведена своя формула: «Люди. Работа. Любовь!». Он подчеркнул, что по итогам отчетного года удалось сохранить стабильность по большинству экономических показателей благодаря трудолюбию нижнекамцев, работе крупных и малых предприятий.

Он заметил, что ушедший год был непростым. По итогам 2023 года валовой территориальный продукт (ВТП) прогнозируется в объеме 397 млрд рублей — это около 10% от всей экономики Татарстана. Город отгрузил продукции на 712 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 3,1% и ожидается в сумме 136 млрд рублей.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

«Много это или мало? Приведу несколько примеров: за 9 месяцев 2023 года объем инвестиций Новгородской области составлял 51 млрд рублей, а в Тверской области, где проживает свыше 1,2 млн человек, — 80 млрд рублей», — отметил Муллин.

Наиболее значимую часть в распределении инвестиций занимают градообразующие предприятия. В течение года был открыт ряд новых производств.

Так, «Нижнекамскнефтехим» на треть увеличил мощности по выпуску галобутиловых каучуков и полностью закроет 100% потребностей российского рынка.

Новый проект «ТАНЕКО» — производство терефталевой кислоты и биокомпонентов моторных топлив — будет крупнейшим предприятием такого направления в России и Восточной Европе.

На основе собственной технологии компания «СИБУР» в Нижнекамске строит производство гексена. Продолжаются работы по проекту индустриального парка «Этилен 600» совместно с ОЭЗ «Алабуга».

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Зарплата нижнекамцев на крупных и средних предприятиях составила 81 тыс. рублей

По итогам прошлого года размер средней заработной платы в Нижнекамском районе составил 69,4 тыс. рублей с ростом 7%, а на средних и крупных предприятиях — 81 тыс. рублей. Рост — 17,3%.

В секторе малого и среднего бизнеса (МСБ) задействованы свыше 42 тыс. жителей — это более 27% от населения занятого в экономике района. Объем отгруженной продукции по итогам прошлого года субъектами МСБ составил более 70 млрд рублей. Ведется активная работа по привлечению новых инвесторов на территорию района.

Также продолжается развитие девяти промышленных парков. Идет работа по созданию третьей очереди промпарка «Нижнекамск», где будет реализован проект российско-китайской компании «Камасталь» по созданию производственных линий цинкования и проката стали. Объем инвестиций — 4,1 млрд рублей, будет создано 150 рабочих мест.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Новые возможности для развития различных площадок для бизнеса, логистических узлов, большой и малой химии связаны с трассой М7 – в ходе реконструкции она будет продложена до города.

«Это мечта многих поколений нижнекамцев, которая сбудется в этом году! Новая дорога не только кратно увеличит инвестиционную привлекательность, она выведет Нижнекамск из разряда тупиковых территорий», — отметил Муллин.

Нижнекамск может стать «городом в лесу» и получить второй выход к Каме

Власти Нижнекамска наблюдают положительную динамику в сфере экологии. По словам Рамиля Муллина, все это результат масштабных проектов, реализованных в сфере сохранения окружающей среды.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

В прошлом году продолжилась традиция по высадке деревьев. В городе появились кедровая роща и сирингарий — единственный в Поволжье, где высажено 1 тыс. кустов сирени 36 разных сортов.

Также был обновлен природно-ландшафтный комплекс «Святой Ключ». «Это не только излюбленное место отдыха большого числа нижнекамцев, это – место силы, место энергии, которая помогает дальше нам развиваться», — сказал чиновник.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

В планах у руководства реализовать большой проект «Зеленого кольца» и сделать Нижнекамск «городом в лесу». «Для того чтобы лес, расположенный рядом с жилой застройкой, плавно переходил в город, и соединить все это велодорожками и лыжероллерными трассами в прилегающих массивах», — поделился планами Муллин.

Конечная цель проекта — сделать второй выход на Каму с проспекта Химиков через лес, где есть потенциал для развития береговой инфраструктуры и активного отдыха на воде.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Данный проект был презентован сегодня на выставке. «Мастер-план поможет нам выработать документ стратегического пространственного планирования Нижнекамска, его социальное развитие на долгосрочную перспективу — не только что строить, но и зачем», — обозначил выступающий.

Данный проект наряду с другими предложениями по развитию городской среды прорабатывается со специалистами компании Wowhaus. К слову, этот же консорциум разработал концепцию нового здания театра им. Камала в Казани.

Согласно проекту предполагается, что благоустройство «Зеленого кольца» вокруг Нижнекамска затронет 55 га, под развитие и создание новых городских и микрорайонных пространств будет отдано 126 га, еще 36 га — на благоустройство пешеходных связей с развитием досуга.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

На строительство главного городского общественного пространства у воды, спортивных площадок и воркаута, локальных событийных площадок и зоны для молодежи отведут 7,6 га. Будут созданы объекты общепита на 300 мест, пункты проката и различные сервисы. Под эти цели планируется отвести 1 тыс. квадратных метров.

«Мы благодарим республику, которая не оставляет нас один на один с данным вопросом»

«Мы ставим перед собой более амбициозные цели — быть лучшими, быть конкурентными. Городом, куда будут стремиться приезжать молодые люди, выбирать Нижнекамск для работы, создавать здесь семьи, а значит, строить будущее нашей территории!» — заявил Рамиль Муллин.

По его словам, мощным импульсом для развития Нижнекамска все последние годы является возможность участия в национальных проектах, федеральных и республиканских программах.

Только по итогам прошлого года район получил дополнительно 8,3 млрд рублей, из которых 5,4 млрд направлены на капитальный ремонт и строительство.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Вместе с тем Муллин отметил ряд нерешенных проблем. Так, вопросом номер один для Нижнекамска стало состояние инженерных сетей. Критику населения по этому поводу он назвал справедливой.

«Как и во многих крупных городах, у нас все чаще и чаще происходят порывы. Отсюда отсутствие горячей воды, перебои по подаче тепла. Большинство коммуникаций находятся в аварийном состоянии, только по Нижнекамску их изношенность составляет свыше 70%, а замена требует не одну сотню миллионов капиталовложений», — обозначил он.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Речь идет о 6 млрд рублей. Муллин отметил поддержку республики, но сказал, что ее недостаточно — требуется содействие на федеральном уровне.

«Мы благодарим республиканских коллег, что не оставляют нас один на один с данным вопросом. Требуется в целом комплексный подход к данной проблеме, которая актуальна сейчас практически уже для всех регионов страны», — заявил он.

«От уплотнения застройки до новых микрорайонов»

В Нижнекамске в течение трех лет планируется ввести 300 тысяч квадратных метров жилья. Муллин назвал жилищное строительство одним из основных инструментов улучшения качества жизни городской среды.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

«Если два года назад мы только анонсировали, что инвесторы готовы предложить жилье более комфортного класса в городе, то сегодня Нижнекамск становится все больше привлекательным для крупных девелоперов, застройщиков», — отметил он.

По его словам, уже согласованы проекты по развитию новых микрорайонов, уплотнению жилой застройки старой части города. В 2024 году возобновится строительство по программе «Социальная ипотека». Квартиры получат 349 семей.

Рекордными для Нижнекамска стали и показатели в дорожном строительстве.

«Только за 2023 год в развитие дорожной инфраструктуры Нижнекамска вложено свыше 2,9 млрд рублей, что соизмеримо почти с годовым бюджетом города, капитально отремонтировано более 24 км дорог», — доложил Муллин.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

«Без привлечения иностранной рабочей силы нам не обойтись»

В заключение сессии министр экономики Мидхат Шагиахметов отметил, что для республики Нижнекамск имеет особый статус. Это крупный промышленный нефтегазохимический центр страны, третий по численности район Татарстана. Здесь проживает порядка 280 тыс. человек.

Среди районов Татарстана Нижнекамский район занимает второе место по отгрузке товаров собственного производства, третье место по объему валовой товарной продукции и четвертое место по средней заработной плате.

Мидхат Шагиахметов не оставил без внимания конфликт между трудовыми мигрантами и призвал работодателей Нижнекамска более внимательно следить за ними. В частности, за тем, что они делают в нерабочее время.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов в Нижнекамске требует большого количества трудовых ресурсов. Очевидно, что без привлечения иностранной рабочей силы нам не обойтись. Работодатели при приеме мигрантов должны обеспечить своевременную оплату их труда, создать бытовые условия, не упускать из зоны внимания в нерабочее время, брать на себя ответственность за несоблюдение правопорядка», — поручил министр.

Мидхат Шагиахметов отметил, что для республики Нижнекамск имеет особый статус Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Он также напомнил о ряде инцидентов, которые произошли в Татарстане в прошлом году. Такие случаи происходили как в Нижнекамске, так и в Набережных Челнах. В Нижнекамске массовая драка между гражданами Узбекистана произошла ночью 3 сентября в кафе «Султан», которое находится на улице Гагарина.

«В республике было зафиксировано несколько инцидентов с участием мигрантов. Повторение такого рода происшествий недопустимо. В ноябре актуальные вопросы в этой сфере были рассмотрены Советом безопасности республики. Принятые решения по итогам заседания должны быть исполнены всеми работодателями и органами власти», — подытожил глава экономического ведомства.