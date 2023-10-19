Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов находится в реанимации после серьезного ДТП

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Накануне рано утром в Нижнекамском районе произошло ДТП – столкнулись легковушка и внедорожник. Как пишут Telegram-каналы, в Land Cruiser ехал сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов. Информацию о его участии в дорожной аварии «Татар-информу» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, ДТП произошло на трассе Чистополь – Нижнекамск. Автомобиль Land Cruiser задел легковушку и вылетел с трассы. Так ли это было на самом деле, пока выясняется.

С многочисленными травмами сенатора увезли в больницу, в настоящее время он находится в реанимации. Эту информацию агентству тоже подтвердил источник.