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Происшествия 19 октября 2023 11:44

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов находится в реанимации после серьезного ДТП

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Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов находится в реанимации после серьезного ДТП
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Накануне рано утром в Нижнекамском районе произошло ДТП – столкнулись легковушка и внедорожник. Как пишут Telegram-каналы, в Land Cruiser ехал сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов. Информацию о его участии в дорожной аварии «Татар-информу» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, ДТП произошло на трассе Чистополь – Нижнекамск. Автомобиль Land Cruiser задел легковушку и вылетел с трассы. Так ли это было на самом деле, пока выясняется.

С многочисленными травмами сенатора увезли в больницу, в настоящее время он находится в реанимации. Эту информацию агентству тоже подтвердил источник.

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