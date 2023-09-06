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В исполкоме Нижнекамска рассказали детали инцидента с массовой дракой мигрантов в кафе
Сегодня в нескольких Telegram-каналах было опубликовано видео массовой драки в Нижнекамске.
На кадрах видно, что в стычке участвует толпа мужчин. Один из них упал на землю, но его продолжили избивать толпой.
При этом в комментариях к видео сообщалось, что в результате драки несколько человек были убиты.
Как уточнила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Нижнекамского района Яна Енькова, драка между гражданами Узбекистана произошла ночью 3 сентября в кафе «Султан», которое находится на улице Гагарина.
По имеющейся информации, конфликт произошел из-за сожительницы одного из мигрантов.
В результате, вопреки сообщениям в соцсетях, никто не погиб. Пострадал один мужчина. Его госпитализировали с ушибом головного мозга и линейным переломом затылочной части.
Дополнительно она сообщила, что в Нижнекамском муниципальном районе 27 июня 2023 года решением антитеррористической комиссии было принято решение о проверке данного заведения, которое ранее располагалось в ТЦ «Бахет». После проведенной проверки и выявленных нарушений, руководство кафе «Султан» переехало на Гагарина.
В данный момент решается вопрос о проведении проверок пунктов общественного питания, где находятся иностранные граждане.
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