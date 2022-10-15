Зеленодольские власти помогли семье мобилизованного приобрести дрова на зиму

В Зеленодольском районе Татарстана семьям мобилизованных граждан оказывают поддержку. Жительница поселка Васильево обратилась в исполком с просьбой помочь в приобретении дров. Она проживает в доме с печным отоплением, ее сына призвали в рамках частичной мобилизации, поэтому подготовить дрова до зимы хозяева дома не успели. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Поддержать семью вызвался «Зеленодольский опытный лесхоз», который уже на следующей неделе доставит колотые березовые дрова. В дальнейшем вся необходимая поддержка также будет оказана.

Сами зеленодольцы продолжают оказывать помощь мобилизованным гражданам. Так, коллектив Лицея №14 организовал сбор медикаментов, а «Волонтеры Победы» Зеленодольского района записали видеоролик в поддержку мобилизованных.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Помимо этого, в Зеленодольском районе открылся новый пункт сбора гуманитарной поддержки для мобилизованных граждан и их семей в рамках движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!». Он расположен в Доме культуры посёлка Октябрьский. Режим работы — в будни с 9 утра и до 5 часов дня.

В общей сложности в Зеленодольском районе сегодня работает шесть пунктов сбора гуманитарной помощи движения «Ярдэм янэшэ»: два — в Зеленодольске, по одному — в Васильеве, Больших Ключах, Нурлатах и Октябрьском.

Ранее на субботнем совещании в Доме Правительства Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей, реализуемых в регионе.