В Зеленодольском районе запустили видеофлешмоб в поддержку мобилизованных

«Волонтеры Победы» Зеленодольского района Татарстана записали видеоролик в поддержку мобилизованных граждан. Идейными вдохновителями стали педагоги Центра внешкольной работы поселка Васильево, где на днях прошел традиционно слет командиров отрядов. Об этом «Татар-информу» сообщила директор Центра внешкольной работы Алина Ахметгараева.

Идеей о флешмобе ребята поделились с председателем Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Азатом Идрисовым. Он поддержал акцию и вывел ее на республиканский уровень.

В ролике сняты командиры и руководители школьных отрядов «Волонтеры Победы» Зеленодольского района.

Мобилизованные пока не видели ролик, однако его планируется распространить через социальные сети и сотрудничество с пресс-службой главы района и военкомата.

Зеленодольские волонтеры давно сотрудничают с республикой, но впервые стали инициатором республиканской акции. Видеоакция в поддержку солдат, участвующих в спецоперации на территории Донбасса, проводится впервые.

После Зеленодольского района эстафету приняло Бугульминское отделение волонтеров.