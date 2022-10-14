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Общество
14 октября 2022  10:17
Эльза Кузнецова

В Зеленодольском районе запустили видеофлешмоб в поддержку мобилизованных

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«Волонтеры Победы» Зеленодольского района Татарстана записали видеоролик в поддержку мобилизованных граждан. Идейными вдохновителями стали педагоги Центра внешкольной работы поселка Васильево, где на днях прошел традиционно слет командиров отрядов. Об этом «Татар-информу» сообщила директор Центра внешкольной работы Алина Ахметгараева.

Идеей о флешмобе ребята поделились с председателем Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Азатом Идрисовым. Он поддержал акцию и вывел ее на республиканский уровень. 

В ролике сняты командиры и руководители школьных отрядов «Волонтеры Победы» Зеленодольского района. 
Мобилизованные пока не видели ролик, однако его планируется распространить через социальные сети и сотрудничество с пресс-службой главы района и военкомата. 

Зеленодольские волонтеры давно сотрудничают с республикой, но впервые стали инициатором республиканской акции. Видеоакция в поддержку солдат, участвующих в спецоперации на территории Донбасса, проводится впервые.

После Зеленодольского района эстафету приняло Бугульминское отделение волонтеров.

#мобилизация
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