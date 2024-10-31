Зеленодольцы доставили бойцам СВО технику и зимнее обмундирование

Жители Зеленодольского района доставили гуманитарный груз землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. Военнослужащим из четырех разных подразделений доставили два мотоцикла, квадроцикл для подвоза воды, боеприпасов и эвакуации раненых, зимнее обмундирование, генераторы, бытовые принадлежности.

Донецкую и Луганскую народные республики посетили руководитель исполкома Зеленодольского района Зульфат Хабибуллин, замруководителя исполкома Евгений Краснобаев и начальник отдела по делам молодежи района Евгений Потапов.

Отдельная фура была доставлена в Лисичанск. Подшефному городу передали строительные материалы и товары первой необходимости.

От имени мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева они поблагодарили земляков за несение службы и пожелали здоровья, крепости духа.

В Зеленодольском районе гуманитарную помощь фронту регулярно оказывают руководители предприятий и организаций, депутаты, общественные объединения поселений, жены бойцов СВО, «Боевое братство», группа «Своих не бросаем. Зеленодольск» и все неравнодушные граждане, которые вносят большой вклад в Победу.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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