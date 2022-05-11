Зеленодольцев приглашают к обсуждению благоустройства парка Алтынова

Эскиз предоставлен Фондом «Институт развития городов РТ».

Жителей Зеленодольска приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта парка Алтынова в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова. Встреча запланирована в молодежном центре «Порт» 12 мая в 18.30. Об этом сообщается в Telegram-канале «Парки Татарстана».

Вместе с архитекторами горожане смогут обсудить проект общественного пространства и его будущее. Все пожелания зеленодольцев будут учтены при благоустройстве.

«Вопрос по дороге через парк Алтынова еще на рассмотрении, о предстоящих встречах по этому вопросу сообщим чуть позже», — говорится в сообщении.

Город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году готовится проект парка Алтынова. В случае победы Зеленодольск может рассчитывать на грант в размере 80 млн рублей.

На минувшей неделе более 450 человек приняли участие в шоукейс-конференции «Кинематограф Татарстана» в Семруке — она стала первым масштабным событием, объединившим киносообщество республики. Событие состоялось на территории кластера Белые горы. В 2018 году здесь снимали сериал «Зулейха открывает глаза», спустя четыре года кино снова сюда вернулось, но уже в другом формате. В 2022 году Семрук также участвует во Всероссийском конкурсе малых городов, и мероприятие помогло протестировать проектные решения непосредственно на территории.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как преобразятся парки Татарстана в 2022 году.