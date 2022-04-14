news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
14 апреля 2022  19:53
Эльза Кузнецова

В обновленном парке Алтынова в Зеленодольске появится зона барбекю

news_top_970_100
В обновленном парке Алтынова в Зеленодольске появится зона барбекю
Эскиз предоставлен Фондом «Институт развития городов РТ».

Сегодня в Зеленодольске архитекторы представили проект развития нового общественного пространства — парка Алтынова — в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Зеленодольского района.

Город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году готовится проект парка Алтынова. В случае победы Зеленодольск может рассчитывать на грант в размере 80 млн рублей.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев совместно с архитекторами из Казани осмотрел территорию общественного пространства. По задумке архитектурного бюро, здесь появятся прогулочные и рекреационные зоны, площадки для активного отдыха, места для барбекю, новая входная группа и многое другое.

На улице Комарова планируется реализация общей стилистической концепции, организация парковочных карманов, велодорожек, а также диагональных пешеходных переходов на одном из самых многолюдных перекрестков.

«Мы должны учесть все пожелания граждан, парк должен стать новым центром притяжения. Это уникальное место, незаслуженно забытое, и нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы микрорайон Мирный заиграл новыми красками», — сказал Афанасьев. 

По информации Фонда «Институт развития городов РТ», помимо Зеленодольска на грант от 50 до 80 млн рублей в 2023 году претендуют «Шишкинские пруды» в Елабуге, «Каскад верхних прудов» по ул. Менделеева в Лениногорске, парк «Молодежный» в Заинске, социально-культурный центр «Болгар Спасский» (улица Смирнова) в Болгаре, культурно-рекреационный кластер «Белые горы» в Лаишево и парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше. Срок подачи заявок — 1 июня. 

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#парки и скверы рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное