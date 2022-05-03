Лыжня на набережной, новые конюшни, пляжи: как преобразятся парки Татарстана в 2022 году

В Детском городке Пестрецов появится площадка с тактильными ощущениями, в Азнакаево — безопасный переход через реку, а парк в Лениногорске засадят влаголюбивыми растениями из-за подземных источников. Какое преображение ждет парки Татарстана в 2022 году — в обзоре «Татар-информ».

«Институт фонд развития городов РТ» представил пять эскизных проектов парков, которые будут благоустроены в 2022 году. Эти общественные пространства стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.





Набережная реки Черной, II очередь — Азнакаево

Набережная создает каркас центральной части Азнакаево и соединяет Парк Победы и автовокзал с универсальным спортивным залом «Чатыр-тау арена». В этом году вдоль реки появится комфортный пешеходный маршрут для прогулок и встреч местных жителей.

«При благоустройстве отдельно учли запрос местных лыжников — специально для них сделали лыжную трассу вдоль набережной. Услышали и другие категории жителей: на территории есть детская площадка, а еще мы сделали комфортный и безопасный переход через реку», — сообщил руководитель архитектурного бюро «М2М3» Эдуард Губеев.

Первая очередь набережной была благоустроена в рамках победы во Всероссийском конкурсе малых городов, и люди стали охотнее покупать квартиры в новом жилом комплексе, который построили рядом.

Парк Кондурча, II очередь — Нурлат

В Нурлате на территории парка Кондурча была местность, которую жители активно использовали для пикников и купания. Однако здесь не было создано подходящих условий для безопасного отдыха, поэтому, к сожалению, происходили несчастные случаи.

Так, первоочередной целью было сделать зону безопасной для купания, так как в округе больше нет участков у воды, соответствующих необходимым требованиям.

Этот объект — победитель Всероссийского конкурса малых городов 2020 года. Проект реализуется уже два года. В первый год работ, помимо благоустройства, было изменено русло реки, а также подкорректирован ландшафт берегов — они стали более пологими, а пляж — безопасным.

В этом году в парке появится зона для проведения мероприятий, которая станет центром притяжения и «мостиком» для Верхнего и Нижнего Нурлата. Будут созданы условия для входа инвесторов, бизнесменов и развития местной конюшни.

Парк «Мэхэббэт», II очередь — город Лениногорск

Мэхэббэт — парк со своим наследием. Например, раньше там был Барс, которого подарили в свое время представители Татнефти. Он сохранен и «внедрен» в новый проект.

На территории очень много подземных родников, поэтому архитекторы решили засадить ее влаголюбивыми растениями. Так, помимо того, что на территории появится растительность, району также придется тратить меньше денег на содержание парка.

Пространство останется транзитом для местных жителей, но дорожки будут безопасными, удобными и хорошо освещенными.

Городской пруд, II очередь — село Баландыш

Пруд в Баландыше жители благоустраивали самостоятельно в течение долгих лет. Это важная локация для местных.

Благодаря их инициативности, а также активной работе главы администрации с сельчанами, началось комплексное благоустройство пруда.

Сейчас, в 2022 году, будут реализовывать уже вторую очередь.

Детский городок, II очередь — село Пестрецы

«Территория будущего парка Детский городок располагается в самом центре села Пестрецы, поэтому она очень популярна у местных жителей. Сейчас мы планируем обновить облик парка и сосредоточиться на создании комфортной территории для всех категорий жителей», — рассказывает сооснователь архитектурного бюро HEADS Group Владислав Куликовский.

В планах реализовать уникальную площадку: там будет сухой фонтан, зеленый холм и песчаное покрытие — так, площадка будет вызывать разнообразные тактильные ощущения и способствовать всестороннему развитию детей. Помимо этого, появится декоративный фонтан, памп-трек для подростков, а также лаунж зона для спокойного отдыха родителей и пожилых жителей.

В общей сложности, в 2022 году в Татарстане появятся 67 парков, скверов и набережных В 49 населенных пунктах республики в этом году планируется благоустроить общественные пространства. В сумме будет реализовано 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы. Общая сумма финансирования составит 2,66 млрд рублей — это как федеральные, так и региональные средства.

Кроме того, с 15 апреля по 30 мая во всех субъектах России проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Опрос включает выбор приоритетных общественных пространств для благоустройства в 2023 году во всех 45 районах республики: gorodsreda.tatar.ru. Жители смогут оставить свой голос только за одну территорию в конкретном районе или городе. Всего на голосование в 2022 году выносится 204 объекта. Список территорий для голосования сформирован совместно с администрациями муниципальных образований с учетом итогов проведенного нашей командой градостроительного анализа и итогов голосования прошлого года.