Желающим увидеть военную реконструкцию на Соколке советуют «приходить пешком»

Желающим посетить фестиваль военно-исторической реконструкции на горе Соколка в Верхнеуслонском районе Татарстана его организатор, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов, посоветовал «приходить пешком».

В нынешнем году это масштабное зрелищное мероприятие будет проводиться в седьмой раз, теперь уже в статусе «межрегионального фестиваля мультиэпох». Впервые фестиваль будет проходить два дня – программа его событий с боями, историческими мастер-классами, концертом охватит 23 и 24 августа. Вход будет свободным.

«Все, кто у нас на фестивале бывал, знают, что там есть определенные технические проблемы с тем, чтобы найти место для парковки. Лучше прогуляться по очень красивому Верхнему Услону и насладиться нашим фестивалем. Рекомендуем проходить пешком, потому что пешком на пароме можно без очереди всегда уехать. Если мы говорим про машину, там большие очереди [для переправляющихся] с машиной. Пешком гораздо оптимальнее и удобнее», – предупредил Тимур Камалетдинов.

Он заверил, что на фестивале будет много интересного благодаря большому количеству интерактивных площадок, где все «можно будет потрогать, примерить, сфотографироваться».

При этом Тимур Камалетдинов предупредил, что на мероприятии нет условий для ночевки в палатках: гора станет территорией фестиваля, где развернутся бои, концертная площадка, зоны мастер-классов и торговые точки, лагерь реконструкторов расположится «внизу».

Подробную информацию о том, как добраться до фестиваля «Соколка» на пароме и на личном транспорте, Камалетдинов рекомендовал искать на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».