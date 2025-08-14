Воссоздание боя под Каховкой и другие эпохи: Татарстан примет фестиваль «Соколка – 2025»

На горе Соколке в Верхнеуслонском районе Татарстана 23 и 24 августа состоится масштабный исторический фестиваль «Соколка – 2025». За шесть лет существования на мероприятии побывали более 20 тыс. зрителей, на этот раз оно должно собрать 150 реконструкторов из разных регионов. Об этом сообщают организаторы события.

Мультиэпохальный формат остается главным достоинством проекта. И на этот раз переход от одной эпохи к другой будет происходить буквально за несколько шагов. В одной локации – ладья варягов, чеканка монет и стрельба из лука, в другой по соседству – лагерь стрельцов с тренировками «на строевую», а неподалеку – мушкетеры и наполеоновская батарея, где инструкторы покажут приемы заряжания.

Специальный блок окажется посвящен Первой мировой войне: бронеавтомобили, полевые пушки, танки и штабные машины приедут со всей России. Технику можно будет разглядеть вблизи, услышать работу механизмов и задать вопросы экипажам.

Запланированы также площадки танцев 30–40-х годов XX века, кинопалатка на пленке, театральное фехтование, ретромилиция конца советских 1980-х. Помимо прочего, будут организованы фуд-корт и ремесленные мастер-классы, а также винтажный фотосалон с мгновенными отпечатками на специальном паспарту.

Отдельной частью программы станет лекторий. На главной сцене выступят военный историк Алексей Исаев, который расскажет о снабжении армий в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ, режиссер-постановщик фестивального боя Владислав Хабаров, который представит рассказ о Казани и летней кампании 1920 года, и исследователь традиционного костюма Ильдар Гатауллин, который поведает о «живом музее» татарской одежды.

В первый день мероприятия, 23 августа, на главной сцене выступит хедлайнер фестиваля – группа «Медвежий угол». В течение двух дней гости также смогут услышать выступления вокального ансамбля «Грильяж», Наргиза Юзмухаметова, студентов Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева, певицы Kris Tina и квартета «Ярмарка».

Кульминацией «Соколки» станет реконструкция сражения на Каховском плацдарме в 15 часов 24 августа. В основе сценария – эпизоды борьбы соединений Красной армии и частей Русской армии Врангеля; в центре внимания – вклад Казанской ударно-огневой бригады. На поле окажутся задействованы пехота, кавалерия, артиллерия и бронетехника.

На первый день намечены торжественное открытие, интерактивные зоны (с 11 до 18 часов), экскурсии по Соколке, лектории, конкурс исторического костюма (в 17 часов), вечерняя концертная программа.

Во второй день состоятся открытие лагерей – с 10 часов, интерактивные площадки – до 14 часов, главный бой – в 15 часов.

Оперативная информация и подробная программа размещены в группе в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/sokolka_2025.