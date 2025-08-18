Бюджет увеличен: военная реконструкция на горе «Соколка» будет проходить два дня

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Соколка» в Верхнеуслонском районе Татарстана в этом году будет проводиться в седьмой раз и теперь в статусе Межрегионального фестиваля мультиэпох. Фестиваль пройдет 24 августа в 13:00. Об этом на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«В этом году будет еще больше интерактивных мероприятий, чтобы все гости реконструкции не только услышали, не только увидели, но и сами окунулись [в историческую атмосферу], пропустили через себя – что-то потрогали, что-то воссоздали и таким образом прочувствовали историю, через которую прошли наши прадеды и деды», – сказала Сабирова.

Она отметила, что в этом году благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова увеличено финансирование фестиваля, именно поэтому в его программе будут не только мероприятия, посвященные гражданской войне.

«Мы замахнулись и ушли дальше: будут точки активности со времен Средневековья. Многим ребятам и не только будет интересно приехать и посмотреть», – заверила замминистра по делам молодежи Татарстана.

Как пояснила Айгуль Сабирова в беседе с корреспондентом «Татар-информа», в этом году на патриотические мероприятия по линии Минмолодежи региона выделено около 30 млн рублей, тогда как в прошлом их бюджет составлял порядка 10 млн рублей.

Вход на фестиваль для всех желающих свободный. На одной площадке здесь можно будет увидеть варяжский лагерь и строй стрельцов, мушкетеров XVII века и наполеоновскую пехоту, площадку и реконструкторов Первой мировой войны и начала ХХ века в целом. Организаторы продумали семейные экскурсии по маршруту фестиваля, записаться на которые можно в группе мероприятия Вконтакте.

«Основная реконструкция будет посвящена теме Гражданской войны. Гора Соколка – это место, где в 1918 году решалась судьба Казани. Правда, в этом году основная реконструкция будет посвящена боям, которые вела сформированная в Казани в 1920 году ударно-огневая бригада на Каховке. Это тоже было значимое сражение в истории гражданской войны, очень технически насыщенное. Это была самая массовая танковая атака времен гражданской войны. Это бой, где были применены огнеметы. Бой, который решал, быть ли армии Врангеля в Таврии. Он закончился тем, что в конце концов Красная Армия стала брать Перекоп», – рассказал о предстоящем фестивале заведующий отделом научно-экспозиционной реконструкции Национального музея РТ, режиссер-постановщик реконструкции Владислав Хабаров.

В реконструкции примут участие около 200 человек – участники военно-исторических клубов из Санкт-Петербурга, Уфы и Урало-Поволжского региона. Для периода Гражданской войны, подчеркнул Хабаров, это довольная масштабная и многочисленная реконструкция. В ней будет задействована также кавалерия (12 голов), в том числе реконструкторы в ролях махновских всадников, а также крупная военная техника. Увидеть реконструкции можно будет 24 августа в 14:00 и 15:00.

«В этом году мы постарались расширить наш фестиваль, привнести в него новые элементы. Самый главный элемент – наш фестиваль теперь будет проходить в течение двух дней. Суббота, 23 августа, будет посвящена истории развития нашего воинства, начиная со времен покорения Волжского пути. У нас будет стоять древняя ладья, будут ребята периода Раннего Средневековья, также периода стрельцов и Наполеоновских войн. Все это будет заканчиваться большой интерактивной экспозицией советской милицией 1980-х годов, в том числе с техникой. Изюминкой станет наличие большого количества техники периода Первой мировой и Гражданской войн и даже один грузовик для перевозки личного состава», – анонсировал исполнительный директор Российского военно-исторического общества РТ, организатор фестиваля «Соколка» Тимур Камалетдинов.

Помимо наблюдения за реконструкциями боя в воскресенье с субботы посетители смогут попробовать чеканить монеты на ручных штампах, пострелять из лука и мушкета с инструкторами, испытать себя в строевых упражнениях, понаблюдать за театральным фехтованием и ретромилицией конца 1980-х, а также сделать снимки на память в атмосферных фотозонах.

Также будут работать площадки танцев 1930–1940-х годов с показом и обучением в течение дня, кинопалатка на настоящей пленке, винтажный фотосалон с моментальными отпечатками на специальном фестивальном паспарту, концертная сцена с живым звуком. Концерт запланирован с 12:30 субботы, 23 августа. Выступят ансамбль «Грильяж», Наргиза Юзмухаметова, студенты Казанского музыкального колледжа им. Аухадеева, Kris Tina, квартет «Ярмарка» и хедлайнер фестиваля «Медвежий угол» (с 20.00 до 21.30).

Также желающие смогут послушать лекции. Военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев расскажет о снабжении армий в годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Заведующий отделом научно-экспозиционной реконструкции Национального музея РТ, режиссер-постановщик Владислав Хабаров – о Казани и летней кампании 1920 года. А исследователь традиционного костюма Ильдар Гатауллин – о «живом музее» татарской одежды и костюме как языке эпохи.

«Хочется еще раз отметить, что основной посыл нашего фестиваля – это не возрождение Гражданской войны, а рассказ о том, как становилась, рождалась та армия, которая является вооруженными силами нашего современного государства», – акцентировал Владислав Хабаров.