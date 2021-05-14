Эксперт дал рекомендации желающим перечислить деньги жертвам стрельбы в школе Казани

В Сети появились мошенники, которые организуют сбор средств, которые якобы пойдут на помощь пострадавшим из-за стрельбы в казанской школы №175. Как не попасть на уловки злоумышленников, ИА «Татар-информ» рассказал директор АНО «Добрая Казань» Марат Исмагилов.

Прежде всего пользователи должны проверить, кому будут направлены средства, отметил он.

«Необходимо поддерживать только юридические организации, а не переводить деньги на карты или по номеру телефона», — подчеркнул он, отметив, что по карте физического лица тяжело отчитаться.

Собеседник агентства напомнил, что получателем пожертвований должен быть благотворительный фонд, у которого имеется собственный сайт, предоставлена возможность проверить отчетность за последние несколько лет.

«Если вдруг в социальных сетях пришло сообщение о том, что требуется помощь, то по умолчанию к такому моменту нужно относиться подозрительно и перепроверять информацию в официальных источниках. Ни в коем случае не верить на слово. Есть люди, которые хотят нажиться на этом, ввести панику, „похайпиться“», — заявил Исмагилов.

Эксперт напомнил, что перевести деньги можно на счет, открытый Российским Красным крестом совместно со Сбербанком. Ранее пожертвования на него перечислили Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, республиканский фонд «Возрождение» и другие.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка, а также на сайте Российского Красного Креста. Там же ежемесячно размещается отчет о расходовании средств. Комиссия при переводе не взимается. На сегодняшний день, по словам Исмагилова, пострадавшим в казанской гимназии пожертвовано более 67 млн рублей. Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств представлены по ссылке.