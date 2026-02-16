«Здесь меня мучают приступы»: почему суд выпустил из СИЗО водителя, сбившего 11 человек

Вахитовский суд Казани планировал сегодня допросить виновника ДТП, влетевшего в 11 человек на остановке. Однако его адвокат ходатайствовала о назначении медицинской экспертизы пострадавшим, чтобы уточнить, насколько тяжелыми для них оказались последствия этого ДТП. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Влетел в толпу людей под наркотиками»

Вахитовский суд Казани сегодня изменил меру пресечения Евгению Крусеву, которого обвиняют в том, что, будучи пьяным, он сел за руль и влетел в остановку – травмы получили четыре человека. Суд принял решение выпустить его из-под стражи.

«Татар-информ» рассказывал, что 10 марта прошлого года Крусев, не имея права на управление авто, будучи опьяненным наркотиками, сел за руль и на улице Вишневского в Казани потерял контроль над автомобилем и въехал в остановку. Тогда две пожилые женщины получили травмы, которые квалифицировались как тяжкий вред здоровью. 28-летняя женщина и 13-летняя девочка получили травмы средней степени тяжести. Остальные участники ДТП, к счастью, отделались испугом.

Из-за травм, полученных в ДТП, 59-летней пострадавшей наложили швы – у нее был закрытый перелом. 75-летней Ясмине Хусайновой диагностировали сотрясение, несколько гематом, переломы различных костей, в том числе кистей рук, ног и ребер.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Анализы показали, что в организме Крусева были обнаружены следы амфетамина и марихуаны. Сам водитель утверждал тогда, что наркотики принимал за месяц до случившегося. А его мать в суде настаивала, что авария случилась из-за болезни сына.

Отдельного внимания стоит то, что Евгений Крусев был лишен прав еще 28 февраля 2022 года. Тогда он был привлечен к ответственности за отказ от медосвидетельствования. Позже он купил купил справку об осмотре врачом – психиатром-наркологом и использовал ее для получения изъятого водительского удостоверения.

На время, пока идет следствие, Евгения Крусева суд поместил в СИЗО, но сегодня суд изменил свою позицию.

«В СИЗО у меня случаются приступы. Отпустите меня домой, я буду лечиться»

Процесс начался с ходатайства адвоката Юлии Володягиной, она попросила суд назначить судебно-медицинскую экспертизу одной из пострадавших пенсионерок – Светлане Пигалевой.

«На прошлое заседание был приглашен эксперт, проводивший экспертизу по причинению вреда здоровью. Тогда эксперт пояснила, что произошли изменения в правилах определения тяжести вреда здоровью и, согласно им, Пигалевой теперь причинен не тяжкий вред здоровью, а вред средней тяжести. Поэтому мы ходатайствуем о назначении экспертизы по причинению вреда здоровью этой потерпевшей», – сказала адвокат.

Старший помощник прокурора Казани Айрат Хайруллов поддержал ходатайство адвоката. Он отметил, что без этого не получится объективно установить, насколько серьезный вред здоровью пострадавших был причинен. Суд постановил экспертизу назначить.

После этого встал вопрос о продлении меры пресечения Крусеву, так как экспертиза может проводиться несколько месяцев, а срок содержания под стражей у него истекает уже 21 февраля.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В связи с тем, что мы пришли к необходимости проведения экспертизы, прошу продлить срок содержания под стражей на три месяца. Оснований изменять содержание под стражей на домашний арест нет», – сказал Айрат Хайруллов.

Евгений Крусев возразил и попросил суд отправить его домой – по его словам, в СИЗО у него происходят приступы болезни, дома же он сможет проходить лечение.

«Прошу отказать в ходатайстве государственному обвинителю и назначить более мягкую меру – домашний арест», – сказала Юлия Володягина.

Судья постановил изменить меру пресечения Евгению Крусеву и отпустить его под домашний арест.

«Суд не находит правовых оснований для продления содержания под стражей, так как продление этой меры допускается только в делах о тяжких и особо тяжких преступлениях, и каждый раз не более чем на три месяца. Крусев обвиняется в совершении ряда преступлений небольшой и средней тяжести, оснований для его дальнейшего содержания под стражей нет», – объяснила судья.

Евгения Крусева освободили в зале суда, под домашним арестом он пробудет до 16 мая этого года. Ему запрещено покидать квартиру, отправлять и получать письма, вести переговоры с помощью любых средств связи, пользоваться интернетом, а также общаться с людьми, кроме тех, которые проживают с ним, и адвоката.