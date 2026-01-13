Экс-супруга водителя, сбившего 11 человек: «Ничем он не болеет, это все наркотики»

Вахитовский суд сегодня выслушал свидетелей по делу водителя, который устроил ДТП с 11 людьми на остановке в Казани. Его обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения, создании аварии, в которой получили травмы четверо человек, а также в использовании поддельных документов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Евгений Крусев, не имея права на управление авто, будучи под наркотиками, сел за руль автомобиля, на улице Вишневского потерял контроль над автомобилем и въехал в остановку, наехав на 11 человек, включая трех детей. Двое пожилых женщин получили тяжкий вред здоровью, 28-летняя женщина и 13-летняя девочка получили травмы средней степени тяжести. Остальные участники ДТП, к счастью, отделались испугом.

Процесс начался сегодня с выступления адвоката Крусева, она попросила назначить комплексную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы подтвердить его якобы хроническое неврологическое заболевание.

«В изоляторе у Евгения Крусева происходят постоянные приступы, которые усиливаются. В данном учреждении у него нет возможности потреблять наркотические вещества, поэтому мы считаем, что у него есть заболевание. В медицинские организации он не обращался, поэтому официального диагноза нет», – сказала она.

В свою очередь старший помощник прокурора Казани Айрат Хайруллов просил в ходатайстве отказать, так как, согласно предыдущей экспертизе, заболевание, о котором идет речь, не было выявлено.

В этом вопросе суд встал на сторону обвинения и отказал в повторной экспертизе, после чего перешел к допросу свидетелей. Одна из них – женщина, которая наблюдала аварию из окна своего дома. Она объяснила, что выбежала на улицу, чтобы помочь пострадавшим, на Крусева в тот момент не обратила внимания.

«Когда выглянула в окно, я увидела, что люди разбросаны по остановке и рядом с остановкой кто-то лежит, кто-то стоит, кто-то бегает уже с водой, помогает. На всякий случай еще раз вызвала скорую. Объяснила всю ситуацию, посчитала, сколько там людей, и дождалась ее», – рассказала она.

Следом суд выслушал одного из пассажиров автобуса-очевидца того ДТП. Крусева он там видел, однако тоже был занят помощью пострадавшим и не обратил на него особого внимания.

Также в суд пригласили врача-нарколога, которая якобы выдала справку о состоянии психологического здоровья Крусева. Как выяснилось позже, документ был поддельным, а врач не имела к нему никакого отношения, что подтвердило несколько экспертиз.

В суде сегодня также были оглашены показания бывшей жены Евгения Крусева, сама в суд она не явилась.

«Евгений Крусев является моим бывшем мужем, у нас есть совместная дочь, в жизни которой он не принимает участия. За все время нашей совместной жизни я ни разу не видела у него приступов или каких-либо проявлений болезни. Я считаю, что все произошло из-за употребления им наркотиков, в чем он и ранее был мною замечен. Это стало одной из причин развода», – рассказывала она следователю.

На этом заседание завершилось, в ближайшее время по делу состоятся прения сторон, после чего суд вынесет вердикт.

«Татар-информ» рассказывал, что в марте на улице Вишневского в Казани Евгений Крусев, пытаясь на «Москвиче» объехать остановившийся автобус, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки. Момент ДТП тогда попал на камеры видеонаблюдения.

Анализы показали, что в организме Крусева были следы наркотиков. Сам водитель утверждал тогда, что наркотики принимал за месяц до случившегося. На старте процесса мать подсудимого рассказывала, что он болен, поэтому и произошло ДТП.