Мать таксиста, сбившего людей на остановке в Казани: «У него болезнь, он не нарочно»

До суда в Казани добралось дело 29-летнего таксиста, который, накупив поддельных справок, вернул изъятые водительские права и, снова сев за руль пьяным, сбил группу пешеходов на остановке. Экспертиза показала, что опьянение было наркотическим. Подробнее – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу Евгения Крусева, который сбил сбил группу пешеходов на остановке

«До сих пор хожу с трудом, никто даже не извинился»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу 29-летнего Евгения Крусева. Его обвиняют в том, что, будучи нетрезвым, он сел за руль, стал виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека. Ему вменяют не просто то, что он сел за руль в состоянии опьянения, а то, что управлял автомобилем, уже будучи наказанным за то же самое. А также его обвиняют в использовании поддельных документов.

«Татар-информ» рассказывал, что в марте на улице Вишневского в Казани Евгений Крусев, пытаясь на «Москвиче» объехать остановившийся автобус, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки. Момент ДТП тогда попал на камеры видеонаблюдения.

Агентство сообщало, что анализы показали содержание в организме автомобилиста следов амфетамина и марихуаны. Сам водитель утверждал тогда, что наркотики принимал за месяц до случившегося.

До начала процесса со СМИ пообщалась мать подсудимого. Она рассказала, что ее сын, будучи таксистом, вез пассажира, а потом ему стало плохо.

«Я это не оправдываю, прошу прощения у всех. Плохо ему стало потому, что болезнь у него такая, он же не умышленно это сделал. Мы хотели связаться с пострадавшими, помочь как-то, но нам не дают их контакты. Сам он не мог связаться, сидит в СИЗО с момента ДТП», – рассказала мать Евгения.

Процесс долго не начинался, одной из последних в суд пришла пострадавшая в этом ДТП – 75-летняя Ясмина Хусайнова. Женщина до сих пор сильно хромает, по зданию суда она передвигалась под руку со своим родственником, а на улице пересаживалась в инвалидное кресло.

«Как сошли с автобуса, помню, стояли с внучкой, хотели переходить улицу. Все, потом у меня темнота. В себя пришла уже в больнице, пострадали обе ноги, все в осколках. Внучка сломала копчик, за месяц где-то все прошло. С ногами у меня все хорошо было, нормально бегала еще. Врачи говорят, что ходить буду, но я вот даже не знаю как, тяжело это. Шесть месяцев я просто лежала. Ни Крусев, ни его родственники со мной не связывались, помощь не предлагали», – рассказала она.

Уже был лишен прав за отказ от медосвидетельствования и снова сел за руль нетрезвым

После этого начался процесс. Выяснилось, что Крусев родился в Пестречинском районе, разведен, у него есть ребенок.

«10 марта этого года, примерно в 11:22, Евгений Крусев, не имея права на управление авто, будучи опьяненным наркотиками, проявил преступное легкомыслие. Управляя технически исправным автомобилем, на улице Вишневского нарушил нескольких пунктов ПДД, поставив себя в условия, при которых потерял контроль над автомобилем и въехал в остановку, совершив наезд на 11 человек, включая трех малолетних. Также он въехал в автобус», – сказала государственный обвинитель.

Из-за травм, полученных в ДТП, 59-летней женщине наложили швы – у нее был закрытый перелом. Экспертиза показала, что ее здоровью был причинен тяжкий вред, какое-то время она не могла работать. 75-летней Ясмине Хусайновой диагностировали сотрясение, несколько гематом, переломы различных костей, в том числе кистей рук, ног и ребер. Кроме того, в ДТП пострадали 28-летняя женщина и 13-летняя девочка, они получили травмы средней степени тяжести. Остальные получили легкий вред здоровью или вовсе отделались испугом.

«В возникшей дорожно-транспортной ситуации при достаточной внимательности, предусмотрительности и неукоснительном выполнении требований действующих правил дорожного движения Российской Федерации Крусев, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в своих действиях, имел реальную возможность предотвратить ДТП, а также наступившие последствия. Однако он самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих последствий», – заключил гособвинитель.

Гособвинитель отметила, что 28 февраля 2022 года Крусев был привлечен к ответственности за отказ от медосвидетельствования, получил штраф в 30 тысяч рублей и был лишен прав на год и 8 месяцев.

«При неустановленных обстоятельствах Крусев купил поддельную медсправку о медицинском осмотре и использовал ее для получения изъятого водительского удостоверения. Также Евгений Крусев незаконно приобрел поддельную справку об осмотре врачом – психиатром-наркологом и также использовал ее для получения изъятого водительского удостоверения», – дополнила она.

Крусев заявил, что обвинение ему понятно, вину свою он признает частично. Но уточнять, в какой именно части, не стал. На следующем заседании суд выслушает свидетелей.