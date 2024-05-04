«Ждем в гости»: Минниханов опубликовал фото с лидером Гвинеи-Бисау с полей саммита ОИС

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить нашу республику с рабочей поездкой во время его майского визита в Россию. Африканский лидер планирует побывать на параде Победы на Красной площади.

«Отличная возможность в рамках визита в Россию изучить потенциал Татарстана! Казанда көтеп калабыз! (Ждем в гости в Казани – перевод с татарского)», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня Раис РТ принял участие в церемонии открытия юбилейного, XV Саммита глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества. ОИС объединяет 57 государств на четырех континентах и является второй по величине межправительственной организацией после ООН. Россия является страной наблюдателем в объединении. На полях международного события Рустам Минниханов провел ряд встреч, в том числе с лидером Гвинеи-Бисау.

Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.