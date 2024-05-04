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«Ждем в гости»: Минниханов опубликовал фото с лидером Гвинеи-Бисау с полей саммита ОИС
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить нашу республику с рабочей поездкой во время его майского визита в Россию. Африканский лидер планирует побывать на параде Победы на Красной площади.
«Отличная возможность в рамках визита в Россию изучить потенциал Татарстана! Казанда көтеп калабыз! (Ждем в гости в Казани – перевод с татарского)», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
Напомним, сегодня Раис РТ принял участие в церемонии открытия юбилейного, XV Саммита глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества. ОИС объединяет 57 государств на четырех континентах и является второй по величине межправительственной организацией после ООН. Россия является страной наблюдателем в объединении. На полях международного события Рустам Минниханов провел ряд встреч, в том числе с лидером Гвинеи-Бисау.
Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
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