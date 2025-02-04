«Ждем Победу»: волонтеры Альметьевска сшили 600 костюмов для снайперов и разведчиков

В Альметьевске продолжает работу волонтерский штаб «Ассоль», который каждый день трудится на благо бойцов с ноября 2022 года. В среднем мастерицы-волонтеры плетут одну маскировочную сеть в день, но в случае срочных заказов стараются сделать больше.

Размеры сетей стандартны – 3х6 метров, но при необходимости волонтеры изготавливают большие сети, например, для укрытия техники. На сегодняшний день они успели сплести уже 728 сетей и сшить более 600 костюмов для снайперов и разведчиков.

В штабе трудятся 25 волонтеров, которые работают в две смены. В каждую свою сеть они с заботой вплетают особую ленточку, которую специально освящают в церкви. Этот ритуал для них имеет особое значение: он символизирует надежду, защиту и единство.

Волонтеры активно общаются с бойцами и их семьями, чтобы понять, какие именно вещи им нужны в первую очередь. В данный момент защитники просят обезболивающие уколы, которые можно приобрести в аптеках без рецепта.

Мастерицы поделились интересным фактом – главный механик городского парка специально для них разработал станок, который значительно сокращает время на нарезку материалов, теперь на это уходит 5-10 минут. Если бы волонтеры продолжали использовать старые методы и резали вручную ножницами, на одну катушку материала могло бы уходить несколько дней.

Сейчас штаб остро нуждается в финансовой помощи для закупки необходимых материалов. Волонтеры ежедневно выполняют множество задач, но без достаточных ресурсов их возможности ограничены.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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