«Ждем изъятия животных»: Депутат Госдумы о проверке прокуратуры зоопарка «Тулпар»

Депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов поблагодарил на своей странице в социальных сетях надзорное ведомство за оперативное реагирование и организацию проверки зоопарка «Тулпар» в Набережных Челнах.

«Ждём результатов проверки, привлечения виновных к ответственности и изъятия животных, разумеется», – написал Бурматов.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что депутат Госдумы РФ назвал концлагерем зоопарк «Тулпар» в Челнах и пообещал разобраться с ним после появившегося в соцсетях видео, на котором по зоопарку едва ходит истощённый верблюд, а осел ест картонную коробку. Позже появилась информация о том, что прокуратура начала проверку зоопарка.