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Ру Тат
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Происшествия
19 апреля 2022  20:59
Павел Климчак

Прокуратура начала проверку после видео с измученными животными в челнинском зоопарке

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Прокуратура проверит информацию о ненадлежащем содержании животных в зоопарке «Тулпар» в Набережных Челнах. Надзорное ведомство оценит требования законодательства, в том числе проверит дальнейшее устранение нарушений.

«По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что депутат Госдумы РФ назвал концлагерем зоопарк «Тулпар» в Челнах и пообещал разобраться с ним после появившегося в соцсетях видео, на котором по зоопарку едва ходит истощённый верблюд, а осел ест картонную коробку.

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