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Происшествия
19 апреля 2022  15:25
Павел Климчак

Депутат Госдумы назвал концлагерем зоопарк «Тулпар» в Челнах и пообещал разобраться с ним

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Депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов поделился на своей странице в соцсетях видео, снятым в челнинском зоопарке «Тулпар».

На ролике видно, как по зоопарку еле ходит с дрожащими ногами верблюд. Следующим кадром показывается, как осел ест картонную коробку.

«Сегодня же разберусь с этим убожеством. Подключу коллег из региона, прокуратуру и Россельхознадзор. Зверей надо спасать, а организаторов этого концлагеря – привлекать к ответственности. Дно», – сообщил у себя на странице Владимир Бурматов.

#тулпар #Депутаты Госдумы #верблюд
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