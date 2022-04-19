Депутат Госдумы назвал концлагерем зоопарк «Тулпар» в Челнах и пообещал разобраться с ним

Депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов поделился на своей странице в соцсетях видео, снятым в челнинском зоопарке «Тулпар».

На ролике видно, как по зоопарку еле ходит с дрожащими ногами верблюд. Следующим кадром показывается, как осел ест картонную коробку.

«Сегодня же разберусь с этим убожеством. Подключу коллег из региона, прокуратуру и Россельхознадзор. Зверей надо спасать, а организаторов этого концлагеря – привлекать к ответственности. Дно», – сообщил у себя на странице Владимир Бурматов.