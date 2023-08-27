Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

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Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС будет рассматриваться в приоритетном порядке. Об этом в эфире «Общенационального телевидения РБ» заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

«Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение нашей заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами — членами БРИКС мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете, и она будет рассмотрена», — поделился он.

Алейник подчеркнул, что Минску есть что предложить странам — членам БРИКС, он надеется на активную работу в рамках объединения. Так, к примеру, Белоруссия рассчитывает на скорое вступление в Новый банк развития БРИКС.

В заключение глава МИД Белоруссии отметил, что Евразийский экономический союз, ШОС и БРИКС — это объединения стран-единомышленниц, совместная работа которых способна ускорить построение справедливого многополярного мира.

На саммите в Йоханнесбурге были названы шесть стран, которые станут членами БРИКС летом 2024 года. Следующее событие, напомним, пройдет в Казани в рамках российского председательства.

Саммит проходил с 22 по 24 августа. Россию на мероприятии представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Президент РФ Владимир Путин участвовал в нем в формате видеоконференции.