Президент ЮАР назвал шесть стран, получивших членство в БРИКС

Новыми членами БРИКС стали шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Об этом на саммите объединения в Йоханнесбурге заявил Президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Их членство начнется с 1 июля 2024 года», – объявил он.

Ранее в СМИ заявляли о пяти странах, которые сегодня примут в БРИКС – среди них не называлась Эфиопия.

Напомним, что саммит под председательством ЮАР проходит с 22 по 24 августа. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в формате видеоконференции.

В 2024 году саммит пройдет на территории России, главной площадкой может стать Казань.