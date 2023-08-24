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Президент ЮАР назвал шесть стран, получивших членство в БРИКС
Новыми членами БРИКС стали шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Об этом на саммите объединения в Йоханнесбурге заявил Президент ЮАР Сирил Рамафоса.
«Их членство начнется с 1 июля 2024 года», – объявил он.
Ранее в СМИ заявляли о пяти странах, которые сегодня примут в БРИКС – среди них не называлась Эфиопия.
Напомним, что саммит под председательством ЮАР проходит с 22 по 24 августа. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в формате видеоконференции.
В 2024 году саммит пройдет на территории России, главной площадкой может стать Казань.
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