Лавров: В G20 наметилось деление на «Семерку+» и БРИКС+

Фото: Министерство иностранных дел России

БРИКС не становится альтернативой G20 — такая цель перед расширяющимся объединением не ставится. Однако позиции его участников в Двадцатке укрепляются, заявил в интервью для канала «Россия-1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент [России Владимир] Путин специально подчеркнул, что мы никого не хотим ущемлять. Мы просто хотим, чтобы нам не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодны, которые ни против кого не направлены», — заметил министр.

Однако позиции БРИКС в Двадцатке укрепляются с учетом членства Аргентины и Саудовской Аравии. Поэтому в G20 уже наметилось деление на группы G7+ и БРИКС+.

«Мы будем, безусловно, координировать подходы с новыми членами и в ООН, и в Двадцатке и на других международных площадках», — заключил Лавров.

Напомним, что на саммите в ЮАР стали известны шесть стран, которые станут членами БРИКС летом 2024 года. Следующий саммит объединения, напомним, пройдет в Казани в рамках председательства Российской Федерации.