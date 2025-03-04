Заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана» уже подали 873 участника СВО

873 участника СВО уже подали заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана». Об этом «Татар-информу» рассказал директор Высшей школы государственного и муниципального управления Приволжского федерального университета Игорь Привалов.

Успешно прошедших отбор кандидатов ждет обучение по специальной образовательной программе профессиональной переподготовки в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета.

«Теории будет минимум, в аудиториях мы не будем проводить много времени. В программу включено большое количество выездных мероприятий, где участники ознакомятся с принципами работы с персоналом, корпортивной культурой и организацией производственного процесса», – рассказал Игорь Привалов.

В проекте могут принять участие как ветераны, так и участники СВО. Заявки принимаются до 30 марта.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане запустили проект «Батырлар. Герои Татарстана». Это аналог программы «Время героев», которая направлена на переобучение участников СВО. Получив новые знания и практику, военнослужащие смогут стать перспективными руководителями для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления и в иных сферах жизни в Татарстане.

Подробный материал о том, как будет проходить процесс обучения, читайте по ссылке.