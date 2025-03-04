«Кадры решают все»: как в Татарстане из участников СВО будут готовить новых управленцев

Больше 500 часов лекций, тренингов и практики, среди наставников – первые лица республики. Такую программу подготовили для будущих участников программы «Батырлар. Герои Татарстана». По окончании обучения участники СВО, которые подадут заявки и пройдут отбор, смогут стать успешными управленцами.





Получив новые знания и практику, военнослужащие смогут стать перспективными руководителями

Фото: © «Татар-информ»

На участие в программе подали заявки уже 873 участника СВО

18 февраля в Татарстане запустили проект «Батырлар. Герои Татарстана». Это аналог программы «Время героев», которая направлена на переобучение участников СВО. Получив новые знания и практику, военнослужащие смогут стать перспективными руководителями для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления и в иных сферах в Татарстане.

На данный момент на участие в программе подали заявки уже 873 человека – это число меняется едва ли не каждый час.

Специально для координации работы проекта был создан Общественый совет, председателем которого стал руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Образовательной площадкой для реализации проекта стал Казанский Приволжский федеральный университет. Основным оператором выступает Высшая школа государственного и муниципального управления.

Специально для координации работы проекта был создан Общественый совет под руководством Асгата Сафарова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В проекте могут принять участие как ветераны, так и действующие участники СВО. Заявки принимаются до 30 марта.

Кандидатам предстоит серьезный отбор, состоящий из трех этапов: заполнение анкеты и написание эссе, тестирование и собеседование.

Успешно прошедших отбор кандидатов ждет обучение по специальной образовательной программе профессиональной переподготовки в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского Приволжского федерального университета.

На данный момент на участие в программе подали заявки уже 873 человека Фото: © «Татар-информ»

«Программа включает стажировки и работу с наставниками»

«Обучение будет поделено на четыре модуля: государственная политика и системы государственного управления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления», – отметил Игорь Привалов.

Поддержат участников наставники, занимающие высокие должности в органах государственной и муниципальной власти. Стажировку они пройдут в государственных и муниципальных органах, изучат передовые практики ведущих предприятий республики.

Игорь Привалов: «Теории будет минимум, в аудиториях мы не будем проводить много времени» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участников ждет очень интересная программа, большая часть которой будет состоять из практических занятий.

«Теории будет минимум, в аудиториях мы не будем проводить много времени. В программу включено большое количество выездных мероприятий, где участники ознакомятся с принципами работы с персоналом, корпортивной культурой и организацией производственного процесса. Поскольку мы будем обучать будущих управленцев, в программу включена серия тренингов на развитие управлеческих компетенций» – объяснил Игорь Привалов.

Участникам программы предстоит пройти тренинги на целеполагание, постановку задач, обратную связь, контроль, делегирование, мотивацию, стратегическое мышление, а также создание и работа в эффективной команде, развитие навыков саморегуляции, эффективные коммуникации, ораторское мастерство и так далее.

«Во время обучения наши слушатели будут общаться, наладится конструктивное взаимодействие, которое позволит им в дальнейшем, когда приступят к работе, решать поставленные перед ними задачи, используя опыт коллег, с которыми проходил обучение» – отметил Игорь Привалов.

По завершении программы участники программы получат дипломы государственного образца о профессиональной подготовке Фото: © «Татар-информ»

«Это не праздник, не путешествие и не туристическая поездка – тут надо трудиться»

Учеба – это всегда большой труд, поэтому участникам программы предстоит усиленно потрудиться.

Мы не ставили перед собой задачу сделать обучение легким. Ребята должны понимать, что работа в системе государственной и муниципальной службы будет накладывать на них серьезную ответственность за принимаемые ими решения.

«Мы не имеем права просто так выдавать дипломы: во время обучения мы пристально будем следить за дисциплиной и успеваемостью», – заверил Игорь Привалов.

По завершении программы участники программы получат дипломы государственного образца о профессиональной подготовке.