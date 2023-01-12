Захарова заявила, что Россия не согласна с Турцией в оценке мирного плана Украины

Мнение России о мирном плане Украины расходится с позицией властей Турции, которые поддержали его. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться», — сказала дипломат, добавив, что Москва уже неоднократно высказывалась о неприемлемости для нее этого проекта.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 10 января заявил, что поддерживает план украинского лидера Владимира Зеленского, который состоит из десяти пунктов по урегулированию конфликта.

«Формула мира» предусматривает в том числе освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации и фиксацию завершения противостояния.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил провести «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. Украинский посол в Турции Василий Боднар рассказал СМИ о планах провести мероприятие в штаб-квартире организации в Нью-Йорке в годовщину начала масштабных боевых действий.